vlad_savenkov_09

Нужен сайт для бизнеса?Или для других целей?Тогда я рад помочь,делаю быстро,качественно,а главное не дорого)))Обращайся)

Моё имя Влад,я веб-разработчик)Занимаюсь разработкой сайтов,живу в Ташкенте)

Мои плюсы:

+ Делаю быстро

+Не дорого

+ качественно

+Опыт работы в верстке сайтов около 1 года)

+Со мной легко договориться

+Могу сделать скидку))

Гарантии:

+ Я работаю по принципу чем качественнее тем больше клиентов

+ Меня легко найти ,я не из тех кто теряется

+ Работаю без предоплаты

+ После того как выполню свою работу можем поговорить о цене и даже возможен небольшой торг,это моя фишка чтоб у заказчиков появилось настроение

+ В течение месяца после заказа я буду дорабатывать ваш сайт(если это понадобиться)Бесплатно!!