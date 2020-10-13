vlad_savenkov_09

Нужен сайт для бизнеса?Или для других целей?Тогда я рад помочь,делаю быстро,качественно,а главное не дорого)))Обращайся)
Моё имя Влад,я веб-разработчик)Занимаюсь разработкой сайтов,живу в Ташкенте)
Мои плюсы:
+ Делаю быстро
+Не дорого
+ качественно
+Опыт работы в верстке сайтов около 1 года)
+Со мной легко договориться
+Могу сделать скидку))
Гарантии:
+ Я работаю по принципу чем качественнее тем больше клиентов
+ Меня легко найти ,я не из тех кто теряется
+ Работаю без предоплаты
+ После того как выполню свою работу можем поговорить о цене и даже возможен небольшой торг,это моя фишка чтоб у заказчиков появилось настроение
+ В течение месяца после заказа я буду дорабатывать ваш сайт(если это понадобиться)Бесплатно!!