HTML/CSS. Front-end. Дизайн.
Начинающий Веб-программист, дизайнер.
Знания-умения:
- HTML/CSS.
-PHP/MySQL.
- PhotoShop (5,6).
Занимаюсь и готов взяться за:
- сайты "под ключ" (начиная с визиток, заканчивая магазинами).
- частичные услуги (написание уникального шаблона, выбор и покупка домена/хостинга, наполнение контентом).
- написание front-end (клиентской) части сайта.
- дизайн/редизайн логотипов, иконок, сайтов и приложений.
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#1054
Интернет-магазины
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от $20
от 2 дней
#1428
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#1503
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#2449
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#2953
Веб-программирование
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#3304
HTML-верстка
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#4559