Владислав Стреляев vlad_strelyaevvlad_strelyaev
Специалист Авито, Авитолог
Привет, меня зовут Влад, я и моё агентство Avito Like занимаемся, привлечением горячих клиентов в бизнесы за счет площадки Авито, благодаря профессиональному подходу и эффективных инструментов постинга на Авито
За счет этого, прибыль наших клиентов Вырастает
Мы уже более 1.5 лет занимаемся продвижением компаний на площадки Авито и за это время продвинули более 60 компаний в различных нишах - начиная от сырной продукции, заканчивая продажей готовых домов и бань из сруба
Авито сейчас самая быстрорастущая площадка с самыми горячими и дешевыми заявками
Если Вы занимаетесь бизнесом, и не пробовали Авито, Вам стоит протестировать этот источник трафика, на Авито можно заходить абсолютно с любой нишей
Для консультации, Вы можете написать нам в директ
А если Вы уже работали или работаете с этой площадкой, но по каким либо причинам у Вас неудовлетворительные результаты, то просто напишите нам и получите бесплатный разбор Вашего аккаунта
В разборе Вашего аккаунта мы укажем на Ваши ошибки, исправив которые, количество заявок увеличится
Я и моё агентство, поможет Вам зайти на эту площадку с минимальными вложениями и максимальной отдачей
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Inst - vlad. strelyaev