Привет я Влад, я и моё агентство занимается привлечением горячих заявок в бизнесы с площадки Авито

Специалист Авито, Авитолог

Привет, меня зовут Влад, я и моё агентство Avito Like занимаемся, привлечением горячих клиентов в бизнесы за счет площадки Авито, благодаря профессиональному подходу и эффективных инструментов постинга на Авито

За счет этого, прибыль наших клиентов Вырастает

Мы уже более 1.5 лет занимаемся продвижением компаний на площадки Авито и за это время продвинули более 60 компаний в различных нишах - начиная от сырной продукции, заканчивая продажей готовых домов и бань из сруба

Авито сейчас самая быстрорастущая площадка с самыми горячими и дешевыми заявками

Если Вы занимаетесь бизнесом, и не пробовали Авито, Вам стоит протестировать этот источник трафика, на Авито можно заходить абсолютно с любой нишей

Для консультации, Вы можете написать нам в директ

А если Вы уже работали или работаете с этой площадкой, но по каким либо причинам у Вас неудовлетворительные результаты, то просто напишите нам и получите бесплатный разбор Вашего аккаунта

В разборе Вашего аккаунта мы укажем на Ваши ошибки, исправив которые, количество заявок увеличится

Я и моё агентство, поможет Вам зайти на эту площадку с минимальными вложениями и максимальной отдачей

Inst - avito.like

Inst - vlad. strelyaev