vlad_sudakov

Я хочу допомагати оточуючим в досягненні цілей і задовольняти потреби людей. Також я отримую задоволення, коли допомагаю людям вирішувати їх проблеми зновим проектом. Мені подобається брати участь в початкових етапах проекту, щоб отримати чітке уявлення про масштаби та напрямки завдань. Я дію найкраще, коли мені дозволено використовувати/демонструвати власну винахідливість і компетентність. Мені подобаються тривалі рамки, коли я можу планувати свою роботу, щоб забезпечити потрібний результат. У мене високий рівень трудової етики, тому я отримую задоволення від виконання завдання якісно та своєчасно.

Створював дизайн для різних проєктів:

Поліграфія: верстка журналів та каталогів; дизайн брошур, листівок, сертифікатів, колажів, афіш;

Айдентика: розробка логотипів, бланків, візитівок і брендбуків;

Реклама: розробка дизайнів презентацій, банерів контекстної реклами, стендів;

Соцмережі: оформлення сторінок в Instagram , створення інфографіки та іконок.

Дизайн та арт