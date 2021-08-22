vlad_vlad_2006_k

Владислав Кузнецов vlad_vlad_2006_kvlad_vlad_2006_k
23 годаКазахстан/Щучинск
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
junior web-developer, верстальщик.
Я junior веб-разработчик, верстальщик. Верстаю сайты по макетам из figma. Могу сверстать лэндинг, многостраничный корпоративный сайт. Адаптивно, кросс-браузерно, оптимизированно.
Знаю БЭМ методологию, использую препроцессоры sass/scss. Использую сборку gulp 4. Есть навыки в работе с Git.
Владею многими JQuery плагинами.
Профессиональный опыт: менее года.