Точное решение с верным пониманием // Дизайн кроется в деталях
Здравствуйте!
Меня зовут Влад. Я работаю в сфере веб-дизайна более 2 лет. Верю в простые, но эффективные решения.
В моей работе я делаю акцент на качество и вы сами можете в этом убедиться.
Мои инструменты:
- Adobe Photoshop CC
- Adobe Illustrator CC
Мои направления:
- Веб–дизайн
- Адаптивный дизайн
- Дизайн мобильных приложений
- Разработка сайтов (под ключ)
- Разработка иконок
- Разработка персонажей
Специализация:
- Разработка сайтов на cms WordPress (под ключ)
- Вёрстка psd-макетов в HTML5, CSS3, jQuery.
- Разрабатываю: Landing Page, Сайты-визитки, Корпоративные сайты, Промо-сайты (под ключ).
От меня, Вы всегда получите высокое качество и уникальный дизайн.
С уважением, Влад.
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Портфолио
- Логотип для благотворительной кампании426 просмотров
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Иконки и Пиксель-арт
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