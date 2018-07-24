Точное решение с верным пониманием // Дизайн кроется в деталях

Здравствуйте!

Меня зовут Влад. Я работаю в сфере веб-дизайна более 2 лет. Верю в простые, но эффективные решения.

В моей работе я делаю акцент на качество и вы сами можете в этом убедиться.

Мои инструменты:

- Adobe Photoshop CC

- Adobe Illustrator CC

Мои направления:

- Веб–дизайн

- Адаптивный дизайн

- Дизайн мобильных приложений

- Разработка сайтов (под ключ)

- Разработка иконок

- Разработка персонажей

Специализация:

- Разработка сайтов на cms WordPress (под ключ)

- Вёрстка psd-макетов в HTML5, CSS3, jQuery.

- Разрабатываю: Landing Page, Сайты-визитки, Корпоративные сайты, Промо-сайты (под ключ).

От меня, Вы всегда получите высокое качество и уникальный дизайн.

С уважением, Влад.