Привет!
Меня зовут Влада. Я - UI/UX дизайнер. Я разрабатываю лендинги, многостраничные сайты, дашборды и интернет-магазины.
Я стремлюсь создавать красивые, удобные сайты и приложения. Моя цель — удовлетворить требования заказчика, порадовать пользователей продукта.
Мои услуги
🟠 Создание прототипа - разработаю концепцию, структуру будущего сайта/приложения
🟠 Лендинг - сделаю вам красивый, удобный, продающий одностраничный сайт. При необходимости перенесу его на Tilda
🟠 Многостраничный сайт - создам дизайн, который даст полное представление о компании или проекте
🟠 Дашборд - сделаю информативный интерфейс для управления вашими данными
🟠 Интернет-магазин - сделаю удобный, красивый проект с интуитивно понятной навигацией
Мои навыки
🟡 Figma - работа над созданием прототипа, сайта, дашборда,
интернет-магазина
🟡 Adobe photoshop - редактирование фоторгафий, разработка иконок
🟡 Tilda - перенос созданного дизайна в конструктор сайта
Обучение
Я постоянно развиваюсь и совершенствую свои навыки в дизайне. Проходила курс Алексея Бычкова “Дизайн и фриланс”. Научилась грамотно использовать компоненты и автолейаут. Улучшила свои знания типографики. Изучила UX-паттерны и принципы дизайна
Предоплата
Я работаю по системе предоплаты, где требуется внести 30% от общей суммы заказа. Это гарантирует наше сотрудничество и создает взаимное уважение
Всегда на связи!
Email: [email protected]
Telegram: @vladaptrv
Оплата
Возможна оплата на российскую или зарубежную карту