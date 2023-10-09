UI | UX designer

Привет!

Меня зовут Влада. Я - UI/UX дизайнер. Я разрабатываю лендинги, многостраничные сайты, дашборды и интернет-магазины.

Я стремлюсь создавать красивые, удобные сайты и приложения. Моя цель — удовлетворить требования заказчика, порадовать пользователей продукта.

Мои услуги

🟠 Создание прототипа - разработаю концепцию, структуру будущего сайта/приложения

🟠 Лендинг - сделаю вам красивый, удобный, продающий одностраничный сайт. При необходимости перенесу его на Tilda

🟠 Многостраничный сайт - создам дизайн, который даст полное представление о компании или проекте

🟠 Дашборд - сделаю информативный интерфейс для управления вашими данными

🟠 Интернет-магазин - сделаю удобный, красивый проект с интуитивно понятной навигацией

Мои навыки

🟡 Figma - работа над созданием прототипа, сайта, дашборда, интернет-магазина

🟡 Adobe photoshop - редактирование фоторгафий, разработка иконок

🟡 Tilda - перенос созданного дизайна в конструктор сайта

Обучение

Я постоянно развиваюсь и совершенствую свои навыки в дизайне. Проходила курс Алексея Бычкова “Дизайн и фриланс”. Научилась грамотно использовать компоненты и автолейаут. Улучшила свои знания типографики. Изучила UX-паттерны и принципы дизайна

Предоплата

Я работаю по системе предоплаты, где требуется внести 30% от общей суммы заказа. Это гарантирует наше сотрудничество и создает взаимное уважение

Всегда на связи!

Email: [email protected]

Telegram: @vladaptrv

Оплата

Возможна оплата на российскую или зарубежную карту