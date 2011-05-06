vladbelov89

Верстальщик-Дизайнер

Верстальщик / Дизайнер / Композитор / Аранжировщик

Профессионально владею:

- Графическими программами (CorelDRAW, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign)

- Музыкальными программами, программами редактирования музыкального материала и монтажа звука (Cubase‚ Nuendo‚ Sound Forge, WaveLab, FL Studio)

- а так-же Видеомонтажными программами (Sony Vegas Pro, Adobe Premiere Pro)

* Работал на проектами таких организаций как Frustyle, Ipsen, Лебедянский, Communicator Creative Events, Sos Finance и др.