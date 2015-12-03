vladbusov

Владислав Бусов vladbusov

 
31 годРоссия/Пенза
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Профессиональный PHP-программист
  • Профессиональное web-программирование на PHP. Занимаюсь именно этим и именно профессионально не один год. Любой уровень сложности. Возможно написание как сайта целиком, так и отдельных скриптов. После написания сайт могу разместить и настроить на вашем хостинге, обеспечить поддержку.
  • Верстка из дизайн-макетов, в т.ч. блочная. В соответствии со стандартами HTML, XHTML, CSS3 для всех распространенных браузеров с учетом их особенностей.
  • Создание сайтов "под ключ". Есть контакты с хорошими дизайнерами.
  • Планирование интерфейса сайта, составление технического задания для сложных проектов.
  • Анализ сайта на корректность кода, устойчивость к взлому (первичный анализ - бесплатно!).
  • Оптимизация сайта для поисковиков (SEO).
  • Техническая и информационная поддержка вашего сайта.
  • Любые консультации и помощь в области web'а.
PHPHTML