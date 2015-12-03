Профессиональный PHP-программист
- Профессиональное web-программирование на PHP. Занимаюсь именно этим и именно профессионально не один год. Любой уровень сложности. Возможно написание как сайта целиком, так и отдельных скриптов. После написания сайт могу разместить и настроить на вашем хостинге, обеспечить поддержку.
- Верстка из дизайн-макетов, в т.ч. блочная. В соответствии со стандартами HTML, XHTML, CSS3 для всех распространенных браузеров с учетом их особенностей.
- Создание сайтов "под ключ". Есть контакты с хорошими дизайнерами.
- Планирование интерфейса сайта, составление технического задания для сложных проектов.
- Анализ сайта на корректность кода, устойчивость к взлому (первичный анализ - бесплатно!).
- Оптимизация сайта для поисковиков (SEO).
- Техническая и информационная поддержка вашего сайта.
- Любые консультации и помощь в области web'а.
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