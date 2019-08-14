vladbyelik

Владислав vladbyelik

 
32 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Front-end разработчик

Цель:  трудоустройство на должность Front End разработчика

Личная информация:

  • Дата рождения: 17 декабря 1992
  • Семейный статус: не женат
Профессиональные навыки:

  • Знания CSS3, HTML5, JS, SASS, Bootstrap;
  • Знания JavaScript/JQuery;
  • Gulp, Nodejs, Git, Responsive
  • Опыт верстки сайтов и шаблонов для CMS Drupal 7;
  • Опыт адаптивной верстки;
  • Владение английским языком (pre-intermediate).
Образование:

  • ЛНУ имени Тараса Шевченко, г. Луганск – бакалавр
2010 – 2014

Факультет “Институт физики, математики и информационных технологий”

Специальность “Программная инженерия”

Дополнительное образование:

  • GeekHub (8-ой сезон)
Сентябрь 2018 – Апрель 2019

Дополнительные курсы по профилю “Front End + CMS”

Личные качества:

Внимательность, сосредоточенность, дисциплинированность, высокая степень самоорганизации, ответственность, техническое мышление, уравновешенность, ориентированность на достижение результата