vladbyelik

Front-end разработчик
Цель: трудоустройство на должность Front End разработчика
Личная информация:
- Дата рождения: 17 декабря 1992
- Семейный статус: не женат
- Знания CSS3, HTML5, JS, SASS, Bootstrap;
- Знания JavaScript/JQuery;
- Gulp, Nodejs, Git, Responsive
- Опыт верстки сайтов и шаблонов для CMS Drupal 7;
- Опыт адаптивной верстки;
- Владение английским языком (pre-intermediate).
- ЛНУ имени Тараса Шевченко, г. Луганск – бакалавр
Факультет “Институт физики, математики и информационных технологий”
Специальность “Программная инженерия”
Дополнительное образование:
- GeekHub (8-ой сезон)
Дополнительные курсы по профилю “Front End + CMS”
Личные качества:
Внимательность, сосредоточенность, дисциплинированность, высокая степень самоорганизации, ответственность, техническое мышление, уравновешенность, ориентированность на достижение результата