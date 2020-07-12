Дизайн постеры/баннеры/визитки/превью/шапки.

Учусь в вузе на втором курсе. Хорошо знаю Photoshop. Работаю, в основном, только в нем. Делаю постеры, логотипы, все что можно для соц. сетей (аватарки, иконки, шапки, превью и т.д.), обрабатываю фото (цветокоррекция, ретушь и т.д.). Год делал футболки для "Designbyhumans", поэтому знаю толк в разработке дизайна для футболок. Во время работы не ухожу от технического задания, делаю все строго по желаниям заказчика, всегда консультируюсь с заказчиком во время работы.