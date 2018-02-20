vladcheverdin

Здравствуйте!
Меня зовут Влад. Я работаю в сфере веб-дизайна более 6 лет. Верю в простые, но эффективные решения.
Успешно реализовал более 100 проектов, для заказчиков со всего мира
Мои инструменты:
- Adobe Photoshop CC
- Adobe Illustrator CC
Мои направления:
- Веб–дизайн
- Адаптивный дизайн
- Дизайн мобильных приложений
- Разработка сайтов (под ключ)
Специализация:
- Разработка сайтов на cms WordPress (под ключ)
- Вёрстка psd-макетов в HTML5, CSS3, jQuery.
- Разрабатываю: Landing Page, Сайты-визитки, Корпоративные сайты, Промо-сайты (под ключ).
- Оказываю техническую поддержка и сопровождение сайтов.
От меня, Вы всегда получите высокое качество и уникальный дизайн.
С уважением, Влад.