vladcheverdin

Здравствуйте!

Меня зовут Влад. Я работаю в сфере веб-дизайна более 6 лет. Верю в простые, но эффективные решения.

Успешно реализовал более 100 проектов, для заказчиков со всего мира

Мои инструменты:

- Adobe Photoshop CC

- Adobe Illustrator CC

Мои направления:

- Веб–дизайн

- Адаптивный дизайн

- Дизайн мобильных приложений

- Разработка сайтов (под ключ)

Специализация:

- Разработка сайтов на cms WordPress (под ключ)

- Вёрстка psd-макетов в HTML5, CSS3, jQuery.

- Разрабатываю: Landing Page, Сайты-визитки, Корпоративные сайты, Промо-сайты (под ключ).

- Оказываю техническую поддержка и сопровождение сайтов.

От меня, Вы всегда получите высокое качество и уникальный дизайн.

С уважением, Влад.