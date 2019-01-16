Привет, меня зовут — и я web-дизайнер :)
Я разрабатываю удобный дизайн для сайтов и мобильных приложений. Я могу сделать грамотный ux|ui дизайн для любого сайта, от лендинга до интернет-магазина, в зависимости от его потребностей.
Работал с Claustrophobia quest, RUSIAM, клиника EVA.
Свой упор всегда ставлю на ux, изучаю продукт, конкурентов и целевую аудиторию.
Не работаю без технического задания или, хотя бы, приблизительного контента. Потому, что дизайн должен помогать восприятию, а не восприятие дизайну.
Так же:
- Умею делать анимацию.
- Отрисовываю уникальные иконки под корпоротивный стиль.
- Адаптирую дизайн под моб. версию.
- Разбираюсь в типографике.
- Знаю основы html ccs. Умею и могу корректировать верстальщиков. Составляю подробные гайдлайны под каждый проект.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Искандиров и партнеры62 просмотра
- Элит35 просмотров
- Бухгалтерия — онлайн53 просмотра
- Эксперт права38 просмотров
- RUSIAM49 просмотров
- Новаламп50 просмотров
- Духи 3350 просмотров
- Справки44 просмотра
- Халяль доставка «Узген»36 просмотров
- Препараты от гепатита С56 просмотров
- ЯкутИнвестСтрой строительная компания46 просмотров
- Завод ОЗЛК46 просмотров