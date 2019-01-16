Привет, меня зовут — и я web-дизайнер :)

Я разрабатываю удобный дизайн для сайтов и мобильных приложений. Я могу сделать грамотный ux|ui дизайн для любого сайта, от лендинга до интернет-магазина, в зависимости от его потребностей.

Работал с Claustrophobia quest, RUSIAM, клиника EVA.

Свой упор всегда ставлю на ux, изучаю продукт, конкурентов и целевую аудиторию.

Не работаю без технического задания или, хотя бы, приблизительного контента. Потому, что дизайн должен помогать восприятию, а не восприятие дизайну.

Так же:

Умею делать анимацию.

Отрисовываю уникальные иконки под корпоротивный стиль.

Адаптирую дизайн под моб. версию.

Разбираюсь в типографике.

Знаю основы html ccs. Умею и могу корректировать верстальщиков. Составляю подробные гайдлайны под каждый проект.

Владею программами: