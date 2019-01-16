vladdesign

Влад Алякин vladdesign

 
29 летРоссия/Октябрьский
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Привет, меня зовут — и я web-дизайнер :)

Я разрабатываю удобный дизайн для сайтов и мобильных приложений. Я могу сделать грамотный ux|ui дизайн для любого сайта, от лендинга до интернет-магазина, в зависимости от его потребностей.

Работал с Claustrophobia quest, RUSIAM, клиника EVA.

Свой упор всегда ставлю на ux, изучаю продукт, конкурентов и целевую аудиторию. 

Не работаю без технического задания или, хотя бы, приблизительного контента. Потому, что дизайн должен помогать восприятию, а не восприятие дизайну.

Так же:

  • Умею делать анимацию.
  • Отрисовываю уникальные иконки под корпоротивный стиль.
  • Адаптирую дизайн под моб. версию.
  • Разбираюсь в типографике.
  • Знаю основы html ccs. Умею и могу корректировать верстальщиков. Составляю подробные гайдлайны под каждый проект.
Владею программами: Ps, Ai, AeXd, Figma, Redymag
HTMLFigma
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