vladdikopoltsev

Маркетинг-композитор Владислав

Маркетинг-композитор Владислав, приветствует вас!

Время рассказать о себе, начнем:

В данный момент мне 17 лет, в мае 2021 года исполнится 18 лет. Я занимаюсь таргетированной рекламой в Facebook & Instagram. Специализируюсь на онлайн образовании.

В данной нише нахожусь уже более 10 месяцев, успел набрать хорошее количество проектов в работу у получить результаты и опыт. На данном сайте зарегистрировался, чтобы открыть для себя еще один источник лидогенерации.

С 6 лет, я занимался спортом. Начинал с дзюдо, после чего перешел в тхэквондо, суммарно спортом я занимался 7 лет, благодарен за это своим родителям, в частности маме, за проявление стойкости. Спорт дал мне дисциплину, твердость, системность.

Я закончил 9 классов, пошел в колледж и через год покинул его - понял что путь предпринимателя больше подходит для меня.

До таргетинга я занимался дизайном рекламных креативов, баннеров и продажей партнерских продуктов.

В процессе работы с таргетированной рекламой, я понял что просто таргет не особо интересен - интересен комплексный подход = Маркетинг. Поэтому я подхожу к процессу рекламы твердо и нахожу рычаги влияния на результат клиента не только в рекламном кабинете, но и в отделе продаж, CRM системе, скрипте и многом другом - в этом и плюс работы со мной.

Сейчас я основал свое трафик агентство, в котором 2 таргетолога и 1 дизайнер - обращаясь к нам - вы получаете не просто продажи, а покупку машины, путешествия, красивый дом) Надеюсь вы понимаете о чем я)