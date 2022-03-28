vladdusenkoo

👋 Привет! Меня зовут Влад и я веб-дизайнер из Запорожья. Мне чуть больше 22 лет, работаю в кайф, живу по принципу бумеранга, чем больше добра сделал, тем больше тебе вернется.

А еще боюсь высоты и все проспать. Знакомые говорят, что я терминатор продуктивности, но мне же кажется иначе — многое сделал бы еще сегодня, а уже стемнело. Почти всегда штормит от неграмотных, но и сам периодически допускаю ляпы, за которые стыдно. Как-то совсем не очень отношусь к ребятам, которым лень поздороваться, но еще больше не нравится приветствие «Доброго времени суток». В дизайне меня совсем не радует популярный до сих пор у многих других дизайнеров скевоморфизм, и вместо него я вам сделаю клевый современный дизайн.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

📞 С удовольствием пообщаюсь голосом! В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом по скайпу или телеграму. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!

Работаю по предоплате в $50 Дизайн штука субъективная: дизайнеру нравится одно, посреднику другое, заказчику третье, а дизайн и вовсе делается для четвертых. Если вдруг мой вариант дизайна вам не понравится, и правками его ну никак не исправить (а надо переделывать все с нуля), то не переживайте:

Я верну аванс Понимаю (в отличие от многих других дизайнеров), что вы потеряли время, поэтому я верну вам всю предоплату, ведь вы не виноваты, что горе-дизайнер не осилил задачу.

Всех денег все равно не заработать, а устраивать разборки, крича на весь район: «Я сделал строго по ТЗ, а заказчик — козел — не разбирается, а только я знаю, как надо этот ваш дизайн дизайнить!» я не стану. Вероятно, это просто не «мой» проект. Такое бывает и ничего страшного в этом нет.

Ах, да! Все правки бесплатные! Нет идиотизма вроде количества наборов правок. Пишите, что хотите поправить — все сделаю.