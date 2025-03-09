Качественная коррекция и ретушь Ваших фото

Приветствую Вас )

Немного о себе:

Меня зовут Влад. Я живу и работаю в сфере создания и редактирования фото и

видеоконтента уже 16 лет. За это время успел получить не мало опыта в в

художественной и репортажной съемке, предметной фотографии, создании рекламной

продукции и продукта для глянцевых изданий.

Сотрудничал с крупным ювелирным заводом и оптовой компанией по продаже детских

игрушек в сфере предметной и художественной съемки, дизайна рекламной

продукции. Получил ценный опыт в компании профессионалов в продакшене на

телевидении и на мастер-классах более опытных коллег.

Профессионально владею пакетом программ Adobe

(Photoshop, Lightroom, Premiere), продолжая совершенствовать свои навыки

и знания в этой сфере.

Что могу Вам предложить:

• Ретушь фотографий (чистка кожи, эффект красных глаз, блеск на лице,

косметические недостатки кожи, мешки под глазами, немимические

морщины, второй подбородок + складки на теле + цифровая пластическая хирургия,

выбеливание и коррекция зубов и т.д.);

• Реставрация старых, поврежденных фото (колоризация, восстановление не хватающих частей, устранение

потертостей, трещин, заломов);

• Коррекция цвета и тона изображений (яркость и контраст, баланс белого,

восстановление естественного цвета кожи, выборочная обработка цвета, цветовое

изменение времени года);

• Обтравка (отделение предмета от фона, замена этого фона на абсолютно

белый, с возможным восстановлением теней);

• Подготовка предметной фотографии для интернет магазинов (создание

привлекательной картинки для клиента, устранение возможных недостатков товара);

• Замена фона (интеграция объекта в новую среду соблюдая пропорции и плановость

в композиции, синхронизация цветовой температуры, тона и насыщенности объекта с

новым фоном);

• Создание коллажей (композиционно-грамотное объединение фотографий, создание объемных коллажей и т.д.);

• Устранение лишних элементов (водяные знаки, провода, рекламные баннеры, розетки, мусор и т.д.);

• Работа с текстом на изображении (интеграция или изменение,

текстовых надписей, логотипов в необходимое пространство изображение, подписи

людей, объектов и т.д.);

• Дизайн рекламы (афиши, логотипы, наружная и печатная реклама);

А также выполнение иных задач, и воплощений ваших фантазий.....

Условия сотрудничества:

1. Ознакомление с ТЗ , оценка времени и стоимости;

2. Возможно "Тестовое задание" для оценки Вами моих возможностей;

3. Если всё устроило обе стороны, то продолжение сотрудничества(выполнение

проекта);

4. По завершению проекта, отправляю готовую работу с Водяными знаками ;

5. Правки проекта(если они требуются);

6. Оплата проекта удобными для Вас способами(указаны ниже);

7. Только после получения денег на счёт отсылаю готовую работу, без водяных знаков ;

8. Закрытие проекта, обмен отзывами.

Контакты:

✉️ E-mail: [email protected]

☎️ Viber: +380931050256

☎️ Telegram: https://t.me/photographervladee

Реквизиты для оплаты:

PayPal: [email protected]

VISA ПриватБанк: 4731 2191 2006 9426