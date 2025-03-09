Приветствую Вас )
Немного о себе:
Меня зовут Влад. Я живу и работаю в сфере создания и редактирования фото и
видеоконтента уже 16 лет. За это время успел получить не мало опыта в в
художественной и репортажной съемке, предметной фотографии, создании рекламной
продукции и продукта для глянцевых изданий.
Сотрудничал с крупным ювелирным заводом и оптовой компанией по продаже детских
игрушек в сфере предметной и художественной съемки, дизайна рекламной
продукции. Получил ценный опыт в компании профессионалов в продакшене на
телевидении и на мастер-классах более опытных коллег.
Профессионально владею пакетом программ Adobe
(Photoshop, Lightroom, Premiere), продолжая совершенствовать свои навыки
и знания в этой сфере.
Что могу Вам предложить:
• Ретушь фотографий (чистка кожи, эффект красных глаз, блеск на лице,
косметические недостатки кожи, мешки под глазами, немимические
морщины, второй подбородок + складки на теле + цифровая пластическая хирургия,
выбеливание и коррекция зубов и т.д.);
• Реставрация старых, поврежденных фото (колоризация, восстановление не хватающих частей, устранение
потертостей, трещин, заломов);
• Коррекция цвета и тона изображений (яркость и контраст, баланс белого,
восстановление естественного цвета кожи, выборочная обработка цвета, цветовое
изменение времени года);
• Обтравка (отделение предмета от фона, замена этого фона на абсолютно
белый, с возможным восстановлением теней);
• Подготовка предметной фотографии для интернет магазинов (создание
привлекательной картинки для клиента, устранение возможных недостатков товара);
• Замена фона (интеграция объекта в новую среду соблюдая пропорции и плановость
в композиции, синхронизация цветовой температуры, тона и насыщенности объекта с
новым фоном);
• Создание коллажей (композиционно-грамотное объединение фотографий, создание объемных коллажей и т.д.);
• Устранение лишних элементов (водяные знаки, провода, рекламные баннеры, розетки, мусор и т.д.);
• Работа с текстом на изображении (интеграция или изменение,
текстовых надписей, логотипов в необходимое пространство изображение, подписи
людей, объектов и т.д.);
• Дизайн рекламы (афиши, логотипы, наружная и печатная реклама);
А также выполнение иных задач, и воплощений ваших фантазий.....
Условия сотрудничества:
1. Ознакомление с ТЗ, оценка времени и стоимости;
2. Возможно "Тестовое задание" для оценки Вами моих возможностей;
3. Если всё устроило обе стороны, то продолжение сотрудничества(выполнение
проекта);
4. По завершению проекта, отправляю готовую работу с Водяными знаками;
5. Правки проекта(если они требуются);
6. Оплата проекта удобными для Вас способами(указаны ниже);
7. Только после получения денег на счёт отсылаю готовую работу, без водяных знаков;
8. Закрытие проекта, обмен отзывами.
Контакты:
✉️ E-mail: [email protected]
☎️ Viber: +380931050256
☎️ Telegram: https://t.me/photographervladee
Реквизиты для оплаты:
PayPal: [email protected]
VISA ПриватБанк: 4731 2191 2006 9426
Портфолио
- Дизайн рекламы72 просмотра
- Ретушь и цветокоррекция64 просмотра
- Ретушь71 просмотр
- Обтравка и коррекция предметной фотографии87 просмотров