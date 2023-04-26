Набор текстов и их редакция. Предварительный показ части работ.

Общительный человек, готовый к обучению, люблю изучать что-то новое и увлекательное. Уверенный пользователь ПК, и таких программ, как MS Word, Excele, Power point. Выполню корректировку текстов, в которую входит: исправление грамматических, орфографических, пунктуационных, морфологических и других ошибок. Перепечатаю текст из отсканированного документа в Word. Помогу выполнить презентацию, учитывая все ваши пожелания.