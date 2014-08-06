Создание сайтов любой сложности направленности

Своими главными качествами считаю целеустремленность, ответственность, умение быстро обучаться и желание постигать передовые технологии в сфере web-разработок. Мой девиз: чем сложнее задача, тем интереснее ее выполнение!

Web-разработками занимаюсь 2 года. В 2012 году закончил два курса в Компьютерной академии Шаг с наивысшей оценкой 12. С 2013 года работаю php-девелопером в IT-компании 'IDeus'. Отлично владею HTML5, CSS 2/3, JavaScript (jQuery), AJAX, LESS, Twitter Bootstrap, MySQL, Doctrine, PHP5, Smarty, хорошо ориентируюсь и использую в своей работе ООП в php5.

Успел тесно поработать с такими фреймворками, как Kohana, Codeigniter, Symphony, Zend Framework. Основной упор делаю на изучение и разработку проектов с помощью Zend Framework 2. Хорошо знаком с CMS WordPress (написание, настройка собственных и готовых тем, плагинов).

В свободное время начинаю осваивать язык программирования Scala и web-фреймворк созданный на его основе Play!.