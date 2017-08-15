Planetpics.com - это научно-познавательная визуальная интернет-энциклопедия явлений, мест и видов.

Planetpics.com - это научно-познавательная визуальная интернет-энциклопедия явлений, мест и видов. Ресурс с фотографиями и видеоматериалами в форматах 2D и 360 пропагандирует основы естественных наук, воспитывает научное мировоззрение, пропагандирует знания с целью расширения кругозора масс населения.

О том, что мы делаем:

мы создаем бесплатный доступ к понятному и структурированному архиву знаний, полному красочных фотографий и видео с разных концов света. У нас десятки тысяч фотографий которые необходимо описать и протежировать.

Вы можете принять участие в уникальном проекте, первыми увидеть множество уникальных фотографий и просто сделать полезное дело!