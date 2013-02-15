vladgalibov

Необходимо создать Базу Данных для небольшой конструкторской фирмы. Полное описание БД, схема примерных связей и вид форм вывода прилагаются.
Базы данных5 заявок
Закрыт
12 лет назад
Необходимо создать Базу Данных для небольшой конструкторской фирмы. Полное описание БД, схема примерных связей и вид форм вывода прилагаются.
Необходимо отмоделить несколько моделей мебели (ресепшен, люстра, фонтан). Рендеры не нужны, нужна текстурированная модель – исходник. Стоимость по договоренности за каждую отдельную модель.