vladgalibov

Владислав vladgalibov

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • База данных Access

    Необходимо создать Базу Данных для небольшой конструкторской фирмы. Полное описание БД, схема примерных связей и вид форм вывода прилагаются.

    Базы данных5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • 3d-модели мебели

    $50

    Необходимо отмоделить несколько моделей мебели (ресепшен, люстра, фонтан). Рендеры не нужны, нужна текстурированная модель – исходник. Стоимость по договоренности за каждую отдельную модель.

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад