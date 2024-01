Переводчик китайского и английского языков

Томский государственный университет, специалист, переводчик (2014). Языки: китайский, английский. Направления: китайский-русский, русский-китайский, английский-китайский, китайский-английский, английский-русский, русский-английский.

Participated as a trainee in Global Community Development Program, China, Beijing, the 15th of June 2011 – the 15rd of September 2011, Certificate.

Стипендиат "OXFORD RUSSIA FUND", 2011-2012 года. Стипендиальный сертификат №011555.