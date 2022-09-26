vladgoriachko333

Владсилав vladgoriachko333

 
23 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Розвиваю сучасний та стильний погляд на відеомонтаж 

Привіт! 

Моє ім'я Владислав, я працюю в сфері телебачення близько 2-х років, працював телеоператором/інженером засобів радіо та телебачення. На теперішній час працюю відеограофом в інтернет-магазині "Sonata TV". Вирішив спробувати себе на фрілансі!

Вміння та навички 六

✔ монтаж відео ✔ корекція кольору

✔ зведення аудіо та відео доріжок

✔ вмію працювати з хромакеєм

✔ вирівнювання звуку

✔ стильні переходи

✔ відстеження руху

✔ уповільнення/прискорення відео

✔ вмію чергувати плани

Маю досвід у створенні 

  • репортажній зйомці
  • зйомці промо-роликів ювелірних прикрас та одягу
Як інструмент  використовую Adobe Premiere Pro 2020

Крім цього

- не пропадаю і знаходжуся майже весь час на зв'язку - працюю до задоволення клієнта

- Гнучкий і можу розглянути компроміси

- не проти тривалої співпраці

Порядок роботи 茶

  • ознайомлююся з ТЗ, оцінюю вартість та строки виконання
  • затверджуємо кінцеві умови співпраці
  • перекладаю заявку до статусу остаточної
  • ви обираєте мене виконавцем
  • вносите суму на платформу через безпечну угоду
  • я виконую роботу, ділюся проміжним результатом
  • внесення правок та їх застосування
  • завершення роботи
  • завершення платежу безпечної угоди
  • обмін позитивними відгуками

Зв'язатися зі мною 📞

 Telegram:@V_G18

 Email: [email protected]

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Буду радий співпраці та гарним відгукам 