vladgoriachko333

Розвиваю сучасний та стильний погляд на відеомонтаж
Привіт!
Моє ім'я Владислав, я працюю в сфері телебачення близько 2-х років, працював телеоператором/інженером засобів радіо та телебачення. На теперішній час працюю відеограофом в інтернет-магазині "Sonata TV". Вирішив спробувати себе на фрілансі!
Вміння та навички 六
✔ монтаж відео ✔ корекція кольору
✔ зведення аудіо та відео доріжок
✔ вмію працювати з хромакеєм
✔ вирівнювання звуку
✔ стильні переходи
✔ відстеження руху
✔ уповільнення/прискорення відео
✔ вмію чергувати плани
Маю досвід у створенні
- репортажній зйомці
- зйомці промо-роликів ювелірних прикрас та одягу
Крім цього
- не пропадаю і знаходжуся майже весь час на зв'язку - працюю до задоволення клієнта
- Гнучкий і можу розглянути компроміси
- не проти тривалої співпраці
Порядок роботи 茶
- ознайомлююся з ТЗ, оцінюю вартість та строки виконання
- затверджуємо кінцеві умови співпраці
- перекладаю заявку до статусу остаточної
- ви обираєте мене виконавцем
- вносите суму на платформу через безпечну угоду
- я виконую роботу, ділюся проміжним результатом
- внесення правок та їх застосування
- завершення роботи
- завершення платежу безпечної угоди
- обмін позитивними відгуками
Зв'язатися зі мною 📞
Telegram:@V_G18
Email: [email protected]
Особисті повідомлення на Weblancer
Буду радий співпраці та гарним відгукам