vladgoriachko333

Розвиваю сучасний та стильний погляд на відеомонтаж 

Привіт! 

Моє ім'я Владислав, я працюю в сфері телебачення близько 2-х років, працював телеоператором/інженером засобів радіо та телебачення. На теперішній час працюю відеограофом в інтернет-магазині "Sonata TV". Вирішив спробувати себе на фрілансі!

Вміння та навички 六

✔ монтаж відео ✔ корекція кольору

✔ зведення аудіо та відео доріжок

✔ вмію працювати з хромакеєм

✔ вирівнювання звуку

✔ стильні переходи

✔ відстеження руху

✔ уповільнення/прискорення відео

✔ вмію чергувати плани

Маю досвід у створенні 

репортажній зйомці

зйомці промо-роликів ювелірних прикрас та одягу

Як інструмент  використовую

Крім цього

- не пропадаю і знаходжуся майже весь час на зв'язку - працюю до задоволення клієнта

- Гнучкий і можу розглянути компроміси

- не проти тривалої співпраці

Порядок роботи 茶

ознайомлююся з ТЗ, оцінюю вартість та строки виконання

затверджуємо кінцеві умови співпраці

перекладаю заявку до статусу остаточної

ви обираєте мене виконавцем

вносите суму на платформу через безпечну угоду

я виконую роботу, ділюся проміжним результатом

внесення правок та їх застосування

завершення роботи

завершення платежу безпечної угоди

обмін позитивними відгуками

Зв'язатися зі мною 📞

 Telegram:@V_G18

 Email: [email protected]

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Буду радий співпраці та гарним відгукам 