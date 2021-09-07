Skin retouch

Всем добрейший денечек.

Меня зовут Влад, я занимаюсь профессиональной ретушью портретов людей. В детстве я любил брать фотографии у друзей и переносить изображение на бумагу простым карандашом. Я изучал строение головы и лица по учебникам Ли Хемонд и неплохо развил этот навык. С течением времени я узнал про фотошоп и чудеса которые с его помощью можно делать. Так как страсть к портретам уже была, то выбрать направление оказалось не сложно.

Мой стиль работы это максимальная естественность без замыливания - кожа становиться бархатистой на вид , равномерной и здоровой., Глубина проработки может быть разной от простой очистки кожи от пятен, прыщиков или коррекции цвета, до глубокой ретуши High - end.

Непременно напишите мне и я помогу вам справиться с посталенной задачей.