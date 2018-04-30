vladimir-721

Специалист по контекстной рекламе. Автоматизация работы в Word, Excel с помощью сложных составных формул, макросов на VBA

Меня зовут Владимир Мулев. Я специалист по настройке рекламы в Рекламной Сети Яндекса (РСЯ). Прошел тренинг школы Profi Internet и освоил методы настройки контекстной рекламы РСЯ. Предлагаю Вам грамотную и качественную настройку рекламы, которая будет работать эффективно и приводить клиентов в Ваш бизнес.

В совершенстве владею компьютером (в прошлом занимался компьютерной помощью), опытный пользователь ПК (стаж более 25 лет), программы Word, Excel, Key Collector и другие. Автоматизация работы в Word, Excel с помощью сложных составных формул, макросов на VBA. Аналитический склад ума. Целеустремлённость,организаторские способности, умение управлять коллективом, коммуникабельность, ответственность, настойчивость в достижении цели, умение работать в команде.