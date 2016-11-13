vladimir-master

Веб разработчик, веб программист
Технологии которые я использую в работе:
HTML - имею соответствующий сертификат от "SoloLearn".
CSS - имею соответствующий сертификат от "SoloLearn".
JS - имею соответствующий сертификат от "SoloLearn".
MYSQL - имею соответствующий сертификат от "SoloLearn".
PHP- имею соответствующие сертификаты от "SoloLearn" и " Специалиста - Центра компьютерного обучения при МГТУ им. Баумана".
CMS в которых имею практический опыт работы более года - Wordpress, Joomla.
Имею навыки работы с CMS Битрикс. Это подтверждено сертификатами от обучающего центра "Битрикс".
Специализируюсь в основном на доработке и разработке модулей для сайтов, исправлении ошибок работы сайтов, настройке и переноса сайтов. Опыт работы более года.
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