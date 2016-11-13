vladimir-master

Веб разработчик, веб программист

Технологии которые я использую в работе:

HTML - имею соответствующий сертификат от "SoloLearn".

CSS - имею соответствующий сертификат от "SoloLearn".

JS - имею соответствующий сертификат от "SoloLearn".

MYSQL - имею соответствующий сертификат от "SoloLearn".

PHP- имею соответствующие сертификаты от "SoloLearn" и " Специалиста - Центра компьютерного обучения при МГТУ им. Баумана".

CMS в которых имею практический опыт работы более года - Wordpress, Joomla.

Имею навыки работы с CMS Битрикс. Это подтверждено сертификатами от обучающего центра "Битрикс".

Специализируюсь в основном на доработке и разработке модулей для сайтов, исправлении ошибок работы сайтов, настройке и переноса сайтов. Опыт работы более года.