vladimir-pyrin

Обработка и коррекция фотографий. Быстро и Красиво!

Здравствуйте я ретушер ,цветокорректор,редактор фотографий.Если вам нужна качественная ретушь ( частотное разложение, dodge & burn),цветокоррекция фото.Обращайтесь буду рад Вам помочь.Все обсудим,все Ваши пожелания будут учтены.У меня есть есть знания и навыки чтобы сделать ваш заказ максимально качественно.Я могу делать:- цвето коррекцию- удаления изъянов- добавления объема- сглаживать тон кожи- удаление фона / размытие/замена - усиление фотографии,ретушь лица.- обработка и коррекция фотографий- работаю с Lightroom, Photoshop,Phase One Capture One ProКонтакты для связи: WhatsApp: +79280131581 Почта: [email protected]