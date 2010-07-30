vladimir001

Позитивный, общительный работнег с опытом работы больше 12 лет в IT

Профессиональные навыки: Обладаю очень глубокими знаниями в ОКС7 (SS7), очень долго работал со всем стеком протоколов, хорошо разбираюсь в SMS (собственно моя специализация) + WAP\MMS технологии (работал с Moterna и Jataaja). Работал с широко распространенными протоколами в TCP\IP сетях (тут список долгий)

Языки программирования: C++ (писал приложения с MFC, использую STL, но ни чего не мешает изучить boost, хорошо работать с MSDN + много специфичных форумов), perl, SQL, PL\SQL