vladimir125

Необходимо создать сайт на вордпресс, 7 страниц. По примеру: https://drive.google.com/file/d/1wz08HidO1rzwNqGrG29oTlhJqNnRG9EJ Работу хочу разбить на 2 этапа: 1) создание самого вебсайта +дизайн+верстка 2) настройка плагинов wordpress (плагин приема платежей, CRM)