vladimir125

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- Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходим перевод текста с русского на английский (тематика - финансы, биржевая торговля). около 60000 знаков с пробелами.Переводы27 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо доработать существующий информационно-аналитический портал (уровня cointelegraph.com), созданный на базе фреймворка yii. (Либо переписать с нуля) Необходимые доработки: создание парсера данных, изменение структуры сайта, личные кабинеты пользователей, добавление новых разделов, адаптирование сайта под новый ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимы услуги по SEO оптимизации сайта, продвижению и покупки ссылок.Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт7 лет назад