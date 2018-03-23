vladimir125

Владимир Баженов vladimir125

 
45 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Создать сайт на вордпресс

    Необходимо создать сайт на вордпресс, 7 страниц. По примеру: https://drive.google.com/file/d/1wz08HidO1rzwNqGrG29oTlhJqNnRG9EJ Работу хочу разбить на 2 этапа: 1) создание самого вебсайта +дизайн+верстка 2) настройка плагинов wordpress (плагин приема платежей, CRM)

    WordPress
    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка информационного веб портала

    Необходимо доработать существующий информационно-аналитический портал (уровня cointelegraph.com), созданный на базе фреймворка yii. (Либо переписать с нуля) Необходимые доработки: создание парсера данных, изменение структуры сайта, личные кабинеты пользователей, добавление новых разделов, адаптирование сайта под новый ...

    Yii
    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад