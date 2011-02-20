vladimir1983

Владимир vladimir1983

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • SEO рерайт

    Требуется выполнить seo рерайт статьи расположенной на главной странице сайта с целью улучшения читабельности и восприятия материала. Тематика животные, птицы.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать анимированный favicon.ico

    Надо придумать и создать. Пример: http://www.offo.ru/favicon.ico (да я знаю про отображение анимации только в мазиле) Сроки не горят, цена важна. Сайт про волнистых попугаев. Оплата вебмани рублевый.

    Иконки и Пиксель-арт4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Изготовление шапки для форума phpBB

    Есть форум phpBB посвящён волнистым попугаям, стиль резиновый. Нужно сделать красивую тематическую шапку, флеш или jQuery, плюс заглушка, вёрстка ваша. Оплата вебмани рубли. Цена важна. У кого есть ...

    jQuery
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Шаблон для джумла

    Есть сайт volnistye.ru Сайт посвящён волнистым попугаем. Аудитория женская-детская. Нужен красивый, в тематику оформленный трёх колоночный шаблон, с выпадающем верхнем меню, с возможностью сворачивать боковые меню. ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

MasterLincor
Евгений 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$80
10 баллов
11 лет назад
Шаблон для джумла
Joomla
Хорошая постановка задачи и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Огромное спасибо Евгению за проделанную работу. Шаблон сделан красиво, так как и хотелось! Очень рекомендую специалиста. Быстро, недорого, и с фантазией. Планирую работать с человеком дальше. Ещё раз спасибо за терпение которое проявлялось в ходе работ!
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