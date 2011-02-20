vladimir1983

Огромное спасибо Евгению за проделанную работу. Шаблон сделан красиво, так как и хотелось! Очень рекомендую специалиста. Быстро, недорого, и с фантазией. Планирую работать с человеком дальше. Ещё раз спасибо за терпение которое проявлялось в ходе работ!