vladimir1983

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Есть форум phpBB посвящён волнистым попугаям, стиль резиновый. Нужно сделать красивую тематическую шапку, флеш или jQuery, плюс заглушка, вёрстка ваша. Оплата вебмани рубли. Цена важна. У кого есть ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Есть сайт volnistye.ru Сайт посвящён волнистым попугаем. Аудитория женская-детская. Нужен красивый, в тематику оформленный трёх колоночный шаблон, с выпадающем верхнем меню, с возможностью сворачивать боковые меню. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
Есть сайт на Joomla http://site.ru Есть форум phpBB на поддомене http://furum.site.ru Форум находиться в корневой папке /forum Регистрация пользователей через мост интеграции JFusion. Проблема заключается в Dual ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад