копирайтер/рерайтер, вебмастер
Опыт написания статей.
Образование высшее, уникальность и добросовестность гарантирую.
Работаю по следующим направлениям:
- Копирайтинг
- SEO-копирайтинг
- Написание статей
- Редактирование/Корректура рукописей, текста
- Расшифровка аудио и видеозаписей
Действие аккаунта приостановлено!
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $1
#1071
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $1
#1443
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
#2925
Переводы
нет отзывов
от $1
#3276
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
#5468