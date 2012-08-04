vladimir2025

Владимир vladimir2025

 
38 летБеларусь/Минск
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
копирайтер/рерайтер, вебмастер

Опыт написания статей.

Образование высшее, уникальность и добросовестность гарантирую.

Работаю по следующим направлениям:

- Копирайтинг

- SEO-копирайтинг

- Написание статей

- Редактирование/Корректура рукописей, текста

- Расшифровка аудио и видеозаписей

Написание статей
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $1
#1071
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $1
#1443
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
#2925
Переводы
нет отзывов
от $1
#3276
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
#5468