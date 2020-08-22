vladimir_1407

Настройка, ведение, оптимизация и аналитика ютуб-каналов

О себе

МенеджерYoutube-каналов с 2020 года. До этого я развивался в разных интернет-проектах, спомощью которых освоил разные навыки, такие как: копирайтинг – создание обычных

и продающих постов, создание сайтов на конструкторе, работа с графическими

редакторами, продвижение личного бренда, съёмка видео, монтаж видео и т.п.

Достижения в спорте: пробежал 7 полумарафонов и 1 марафон, призёр областной

спартакиады по лыжным гонкам. Люблю читать книги и развиваться в разных сферах,

в том числе профессиональных.

Навыки

- ПродвижениеYoutube-канала

-Создание, настройка и оптимизация канала

-Выкладывание видео

-SEO-оптимизация видео, плейлистов

-Подбор тем для видео

-Составление стратегии развития канала, анализ конкурентов

-Аналитика канала

-Создание превью (обложек для видео)

-Оформление канала

-Работа с сервисами аналитики

-Работа с блоггерами, реклама ублоггеров

- Работа сфрилансерами

- Базовыймонтаж видео в программе Movavi

- Базовая настройкарекламы Google Ads

Такжемогу проконсультировать по любым вопросам, связанным с ведением Ютуб-канала.

Дополнительные навыки

● Дизайн превью ишапок каналов

● Создание презентаций

● Работа с конструктором сайтов PLatformaLP

● Создание сайтов Storyland