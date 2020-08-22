vladimir_1407

Владимир Нечаев vladimir_1407vladimir_1407
О себе
МенеджерYoutube-каналов с 2020 года. До этого я развивался в разных интернет-проектах, спомощью которых освоил разные навыки, такие как: копирайтинг – создание обычных
и продающих постов, создание сайтов на конструкторе, работа с графическими
редакторами, продвижение личного бренда, съёмка видео, монтаж видео и т.п.
Достижения в спорте: пробежал 7 полумарафонов и 1 марафон, призёр областной
спартакиады по лыжным гонкам. Люблю читать книги и развиваться в разных сферах,
в том числе профессиональных.
Навыки
- ПродвижениеYoutube-канала
-Создание, настройка и оптимизация канала
-Выкладывание видео
-SEO-оптимизация видео, плейлистов
-Подбор тем для видео
-Составление стратегии развития канала, анализ конкурентов
-Аналитика канала
-Создание превью (обложек для видео)
-Оформление канала
-Работа с сервисами аналитики
-Работа с блоггерами, реклама ублоггеров
- Работа сфрилансерами
- Базовыймонтаж видео в программе Movavi
- Базовая настройкарекламы Google Ads
Такжемогу проконсультировать по любым вопросам, связанным с ведением Ютуб-канала.
Дополнительные навыки
● Дизайн превью ишапок каналов
● Создание презентаций
● Работа с конструктором сайтов PLatformaLP
● Создание сайтов Storyland