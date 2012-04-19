vladimir_84

Владимир vladimir_84

 
39 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

Кроссбраузерная, валидная div-ная верстка. Сss в одном файле. Качественно и в срок.

Портфолио
HTML-верстка
нет отзывов
от $30
от 2 дней
#6341