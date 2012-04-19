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Владимир
vladimir_84
vladimir_84
39 лет
Украина
/
Киев
13 лет на
фриланс
-бирже
Была
12 лет назад
Кроссбраузерная, валидная div-ная верстка. Сss в одном файле. Качественно и в срок.
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Персональный сайт Надежды Косынской
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HTML-верстка
нет отзывов
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от 2 дней
#6341
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