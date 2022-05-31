vladimir_holyshe

Графический дизайнер

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Если вы или я откликнулись на заказ значит нам обоим что-то нужно от сферы моей деятельности.

Я графический дизайнер, работаю в разных стилях и могу помочь вашему бизнесу, товару или бренду, стать немного красивее, если вас интересует качественная работа и индивидуальный подход, тогда мы сработаемся. Коммуникабельный и хорошо воспринимаю критику. Мне будет приятно с вами поработать.