vladimir_holyshe

Владимир vladimir_holyshevladimir_holyshe
24 годаУкраина/Новоград-Волынский
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Графический дизайнер
Здравствуйте!
Если вы или я откликнулись на заказ значит нам обоим что-то нужно от сферы моей деятельности.
Я графический дизайнер, работаю в разных стилях и могу помочь вашему бизнесу, товару или бренду, стать немного красивее, если вас интересует качественная работа и индивидуальный подход, тогда мы сработаемся. Коммуникабельный и хорошо воспринимаю критику. Мне будет приятно с вами поработать.