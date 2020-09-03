vladimir_video

Видеомонтаж. Услуги обработки видео.

Привет! Меня зовут Владимир, я занимаюсь видеомонтажом,режиссурой монтажа, созданием видеороликов. Основное направление в видеомонтаже: outdoor туризм, автотуры, тревел блогинг. Владею профессиональными программами Adobe Premiere Pro, After Effects, Photoshop.

Что я предлагаю:

- Создание видеороликов для коммерческого использования, личных архивов, для любых социальных сетей (ютуб, инстаграм,

фейсбук, вк и так далее).

- Монтаж видео в сфере туризма, автопутешествий, тревел блоги, видео с отпуска, любительских путешествий и др. Так же рассмотрю другие тематики для монтажа.

- Монтаж видео с мобильных телефонов/смартфонов.

- Слайдшоу из ваших фотографий на любую тему.

- Спецэффекты и анимация видео.

- Дизайн звука.

Посмотреть мой демонстрационный ролик, можно по ссылке: https://vimeo.com/440667794

Мой сайт, где можно узнать все подробности: https://ivanovsky.kz/