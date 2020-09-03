vladimir_video

Владимир Ивановский vladimir_videovladimir_video
Привет! Меня зовут Владимир, я занимаюсь видеомонтажом,режиссурой монтажа, созданием видеороликов. Основное направление в видеомонтаже: outdoor туризм, автотуры, тревел блогинг. Владею профессиональными программами Adobe Premiere Pro, After Effects, Photoshop.
Что я предлагаю:
- Создание видеороликов для коммерческого использования, личных архивов, для любых социальных сетей (ютуб, инстаграм,
фейсбук, вк и так далее).
- Монтаж видео в сфере туризма, автопутешествий, тревел блоги, видео с отпуска, любительских путешествий и др. Так же рассмотрю другие тематики для монтажа.
- Монтаж видео с мобильных телефонов/смартфонов.
- Слайдшоу из ваших фотографий на любую тему.
- Спецэффекты и анимация видео.
- Дизайн звука.
Посмотреть мой демонстрационный ролик, можно по ссылке: https://vimeo.com/440667794
Мой сайт, где можно узнать все подробности: https://ivanovsky.kz/