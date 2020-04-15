vladimiroffical7

Нужен качественный видео-монтаж? Тогда вам ко мне! Работаю в Adobe Premiere Pro CC 2019 + Adobe After Effects 2019 + Photoshop 2019!

Здравствуйте, меня зовут Владимир.

- Я занимаюсь монтажом видео уже чуть больше года. Работаю с продукцией Adobe (Premiere Pro 19,After Effects 19,Audition,Photoshop 17).

- В моём портфолио всего 1 видео, так как я впринцепи за всё время своей творческой карьеры делал одно видео на заказ для студии потолков,

в остальных случаях я делал видео для семьи, себя и творчества, а также в целях познания новых эффектов и навыков.

- Мои навыки: Цветокоррекция; выбор наилучших кадров; титры; сглаживание шумов в видео; обработка звука; саунд дизайн; моушн дизайн; выравнивание горизонта; замена текста в видео и многое многое другое!

- Я люблю своё дело и готов помочь вам сделать ваше творчество или бизнес намного лучше и кликабельней.

Преимущества работы со мной :

1. Монтаж который я делаю приятен для визуального и эмоционального восприятия.

2. Работаю как по чёткому плану, так и предлагаю свои решения.

3. Ответственно отношусь к срокам, со мной всегда можно связаться, дружелюбно и вежливо общаюсь с клиентами.

4. Одно из главных моих преимуществ это - постоянное совершенствование своих навыков и приобретение новых+ я всегда слежу за трендами в сфере видеомонтажа .

5. Сделаю ваше видео динамичным или спокойным в зависимости от ваших пожеланий и тематики видео.

6. Все свои навыки к сожалению я перечислить не могу в связи с ограничением по количеству символов, но вот часть из них: Цветокоррекция; выбор наилучших кадров; титры; сглаживание шумов в видео; обработка звука; саунд дизайн; моушн дизайн; выравнивание горизонта; замена текста в видео и многое многое другое!

7. Сделаю все правки и доработки быстро и бесплатно!

8. Слежу за многими каналами на Ютубе (влоги,путешествия,игры,обзоры,мотивация, интервью, обучение и другие.), поэтому вижу какой монтаж актуален в 2020 году.

Важно!

1.Я редко берусь за видео в качестве 4к (всё зависит от его длинны и сложности работы с ним).

2.Все доработки в видео я сделаю бесплатно.

3.За свои услуги я много не беру.

4.При желании я могу вас добавить в друзья во всех своих социальных сетях.

5.Даже если у вас нету чёткого ТЗ (технического задания) я вам помогу определится с тем что вы хотите в итоге получить.

Буду рад с вами сотрудничать, я уверен что вы не пожалеете если выберите именно меня!