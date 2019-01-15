Адаптивная и кроссбраузерная верстка. Создание сайтов под ключ (Django, Yii2, Laravel, Wordpress)

Я ответственный (довожу дело до конца, работаю по предварительно составленному плану работы, который высылаю заказчику, что поможет знать на каком этапе я в определенный момент времени нахожусь.)

Для меня договор превыше всего. Я ценю каждого клиента, поэтому не нарушаю соглашение и ежедневно нахожусь на связи.

Я Гарантирую:

- Качественно выполненную работу(Соблюдение стандартов написание кода).

- Выполнить работу в срок.

- Адекватную цену.

- Чистый и аккуратный код.

- Постоянную связь.

Используемые технологии:

- HTML

- CSS

- Flexbox

- Bootstrap 4

- SCSS

- GULP

- JS (JQuery, JQueryUI, AngularJS)

- Python + Django

- PHP + Laravel, Yii2, Wordpress

- REST