Адаптивная и кроссбраузерная верстка. Создание сайтов под ключ (Django, Yii2, Laravel, Wordpress)
Я ответственный (довожу дело до конца, работаю по предварительно составленному плану работы, который высылаю заказчику, что поможет знать на каком этапе я в определенный момент времени нахожусь.)
Для меня договор превыше всего. Я ценю каждого клиента, поэтому не нарушаю соглашение и ежедневно нахожусь на связи.
Я Гарантирую:
- Качественно выполненную работу(Соблюдение стандартов написание кода).
- Выполнить работу в срок.
- Адекватную цену.
- Чистый и аккуратный код.
- Постоянную связь.
Используемые технологии:
- HTML
- CSS
- Flexbox
- Bootstrap 4
- SCSS
- GULP
- JS (JQuery, JQueryUI, AngularJS)
- Python + Django
- PHP + Laravel, Yii2, Wordpress
- REST
Портфолио
- Сайт ТВ компании140 просмотров
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$8/час
от $100от 2 дней
#903
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $50от 1 дня
#2808