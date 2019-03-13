vladimirovden

Самый дисциплинированный копирайтинг

Добрый день коллеги!

Мое имя Денис, мне 44 года. Я копирайтер-маркетолог, влюбленный в свою работу. Создание качественного контента стало моим хобби и источником дополнительного заработка. Я умею писать тексты как информационного, так и продающего направления. Постоянно обучаюсь и совершенствую навыки этого мастерства. Поставил цель сделать искусство написания статей и текстов, основным занятием в жизни. По образованию инженер-энергетик. Имею практический опыт в коммерческой деятельности, опыт создания бизнеса "с нуля". Пишу:

тексты на главные страницы сайтов;

продающие статьи (товары,услуги);

информационные тексты о компаниях (имиджевые статьи);

аналитические статьи различной тематики.

Неплохо разбираюсь и люблю писать на темы: