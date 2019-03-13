vladimirovden

Денис vladimirovden

 
49 летРоссия/Белгород
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Самый дисциплинированный копирайтинг

Добрый день коллеги!             

Мое имя Денис, мне 44 года. Я копирайтер-маркетолог, влюбленный в свою работу. Создание качественного контента стало моим хобби и источником дополнительного заработка. Я умею писать тексты как информационного, так и продающего направления. Постоянно обучаюсь и совершенствую навыки этого мастерства. Поставил цель сделать искусство написания статей и текстов, основным занятием в жизни. По образованию инженер-энергетик. Имею практический опыт в коммерческой деятельности, опыт создания бизнеса "с нуля". Пишу:

  • тексты на главные страницы сайтов;
  • продающие статьи (товары,услуги);
  • информационные тексты о компаниях (имиджевые статьи);
  • аналитические статьи различной тематики.
Имею портфолио с примерами выполненных работ. Готов предоставить его для ознакомления в личной переписке.

             Неплохо разбираюсь и люблю писать на темы:

  • производство и энергетика;
  • технические инновации;
  • бизнес и коммерческая деятельность;
  • спорт и ЗОЖ;
  • развлечения и организация досуга;
  • туризм и путешествия.
 Благодаря личным качествам и опыту, гарантирую ответственность и дисциплинированность. Я работаю в удовольствие и не беру непосильных обязательств. Все вопросы стараюсь решить "на берегу". К работе подхожу творчески и стараюсь сделать плод своего труда достойным положительного отзыва. Взаимодействие с заказчиком стремлюсь переводить в долгосрочные партнерские отношения на основе доверия. Я очень ценю доверие и дружбу. Спасибо за внимание. Работаем вместе!
Написание статей