vladimirovden

Самый дисциплинированный копирайтинг
Добрый день коллеги!
Мое имя Денис, мне 44 года. Я копирайтер-маркетолог, влюбленный в свою работу. Создание качественного контента стало моим хобби и источником дополнительного заработка. Я умею писать тексты как информационного, так и продающего направления. Постоянно обучаюсь и совершенствую навыки этого мастерства. Поставил цель сделать искусство написания статей и текстов, основным занятием в жизни. По образованию инженер-энергетик. Имею практический опыт в коммерческой деятельности, опыт создания бизнеса "с нуля". Пишу:
- тексты на главные страницы сайтов;
- продающие статьи (товары,услуги);
- информационные тексты о компаниях (имиджевые статьи);
- аналитические статьи различной тематики.
Неплохо разбираюсь и люблю писать на темы:
- производство и энергетика;
- технические инновации;
- бизнес и коммерческая деятельность;
- спорт и ЗОЖ;
- развлечения и организация досуга;
- туризм и путешествия.
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