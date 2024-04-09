vladimirovnaaa69

Ольга vladimirovnaaa69

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Дизайнер карточек на маркетплейсах

Занимаюсь созданием инфографики для маркетплейсов.

Благодаря удачной карточке товар можно сделать конкурентоспособным и привлечь большее внимание потенциальных покупателей.

Для заказа необходимо предоставить:

1. Фото товара качественные

2. Преимущества товара и текст, который нужно добавить на карточку (на каждый слайд)

3. Количество слайдов

4. Ваш предпочтения по цветам, шрифтам, фону (если есть понравившиеся дизайны карточек, можно скинуть)

5. Ссылка на товар (есть есть)

6. На какой платформе будет размещен товар (для размера карточки)

Портфолио