Дизайнер карточек на маркетплейсах

Занимаюсь созданием инфографики для маркетплейсов.

Благодаря удачной карточке товар можно сделать конкурентоспособным и привлечь большее внимание потенциальных покупателей.

Для заказа необходимо предоставить:

1. Фото товара качественные

2. Преимущества товара и текст, который нужно добавить на карточку (на каждый слайд)

3. Количество слайдов

4. Ваш предпочтения по цветам, шрифтам, фону (если есть понравившиеся дизайны карточек, можно скинуть)

5. Ссылка на товар (есть есть)

6. На какой платформе будет размещен товар (для размера карточки)