vladimirssss84

Занимаюсь привлечением клиентов из интернета с гарантией результата

Ни для кого не секрет что малый и средний бизнеснаходится сейчас затруднительном положении, большинство предпринимателей

представления не имеют как можно привлечь клиентов в онлайн. Если вы не

продвигаете бизнес в сети интернет, то вы теряете порядка 80% клиентов.

Решение есть!

Лидогенерация — это инструмент интернет-маркетинга, где акцентделается на результате. Для заказчика результат проявляется в количестве и

качестве привлеченных лидов. В конце концов, каждого клиента волнует конечная

прибыль, именно она является целью

Лид – это потенциальный покупатель, который заинтересовался вашим предложением

и оставил свои данные (на сайте, в группе ВКонтакте, через форму подписки на

лендинге или в другом месте).

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