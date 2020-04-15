vladimirssss84

Ни для кого не секрет что малый и средний бизнеснаходится сейчас затруднительном положении, большинство предпринимателей
представления не имеют как можно привлечь клиентов в онлайн. Если вы не
продвигаете бизнес в сети интернет, то вы теряете порядка 80% клиентов.
Решение есть!
Лидогенерация — это инструмент интернет-маркетинга, где акцентделается на результате. Для заказчика результат проявляется в количестве и
качестве привлеченных лидов. В конце концов, каждого клиента волнует конечная
прибыль, именно она является целью
Лид – это потенциальный покупатель, который заинтересовался вашим предложением
и оставил свои данные (на сайте, в группе ВКонтакте, через форму подписки на
лендинге или в другом месте).
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