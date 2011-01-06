Переложения аудиозаписей в текстовый формат.
Выполняю переложения аудиозаписей в текст, включая НЕКОТОРЫЕ междометия, имеющие художественный смысл. Остальные междометия перекладываю только за 3х-кратную доплату.
Без ясного, понятного и краткого ТЗ работа невозможна.
Оплата поэтапная, без предоплаты.
Вот фрагмент исходной аудиозаписи http://webfile.ru/4969881
Вот фрагмент переложения этой записи в текст http://webfile.ru/4969834
Переложение аудио менее 30 мин: 0.5 долл за минуту исходной аудиозаписи.
Чистка аудио от шумов: 2 долл за минуту исходной аудиозаписи.
1ч чистой записи=2-3 ч расшифровки. 20 долл. за 1 час аудиозаписи.
skype: vladimirvlg
ICQ 55 66 414 77
Видеомонтаж
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#2199