Переложения аудиозаписей в текстовый формат.

Выполняю переложения аудиозаписей в текст, включая НЕКОТОРЫЕ междометия, имеющие художественный смысл. Остальные междометия перекладываю только за 3х-кратную доплату.

Без ясного, понятного и краткого ТЗ работа невозможна.

Оплата поэтапная, без предоплаты.

Вот фрагмент исходной аудиозаписи http://webfile.ru/4969881

Вот фрагмент переложения этой записи в текст http://webfile.ru/4969834

Переложение аудио менее 30 мин: 0.5 долл за минуту исходной аудиозаписи.

Чистка аудио от шумов: 2 долл за минуту исходной аудиозаписи.

1ч чистой записи=2-3 ч расшифровки. 20 долл. за 1 час аудиозаписи.

skype: vladimirvlg

[email protected]

ICQ 55 66 414 77