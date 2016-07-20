vladiscash

Влад vladiscash

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Логотип для компании

    Здравствуйте. Нужен логотип с нуля (2 варианта: основной для шапки и растянутый для подвала) для компании, которая занимается разработкой программного обеспечения для торговли на фондовом рынке. В приложении картинки из интернета с возможными вариантами оформления, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстка

    Добрый день, Владимир. Я заказал у Бычкова дизайн лэнда. Он посоветовал в плане верстки обратиться к Вам. В приложении описание структуры лэнда и тексты. Дизайн будет готов через 3-4 дня. Сколько будет стоить верстка этих ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Лэнд на 9 экранов

    Добрый день, Алексей, мне нужен лэнд для компании. - Тематика - бизнес-консалтинг. - Иллюстрации на бизнес-тему, см. поисковый запрос в гугле «business pictures». Цветовая гамма логотипа и ленда аналогичная картинкам по запросу ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Логотип для компании (бизнес-консалтинг)

    Добрый день, Владимир, нужен логотип для компании в виде стилизованного парусника + название. Название компании FLEET IMPEX (fleet - это флот). Деятельность - бизнес-консалтинг. Цветовая гамма под классические бизнес-картинки (см.поисковый запрос ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Логотип для компании
Сотрудничество с Владом доставило удовольствие. Четко изложил свои пожелания, всегда был на связи, достойная и своевременная оплата труда.
Работает профессионально. Мне очень понравилось. В следующий раз обращусь снова.
Ответный отзыв
revladov
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$250
10 баллов
9 лет назад
Верстка
Идеальный заказчик: четкое ТЗ, компетентность, быстрый фидбэк, мгновенная оплата. Рекомендую.
Оперативно, качественно, компетентно.
Ответный отзыв
alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$310
10 баллов
9 лет назад
Лэнд на 9 экранов
Отличный заказчик. Быстрая оплата, на связи, приятный в общении. Рекомендую и сам с удовольствием еще посотрудничаю.
Быстро, с душой, профессионально. Спасибо!
Ответный отзыв
tudiz
41 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
168 отзывов(-1)
$44
10 баллов
9 лет назад
Логотип для компании (бизнес-консалтинг)
Приятно работать с ответственными людьми, быстрая оплата, отличная связь, грамотное задание, Рекомендую к сотрудничеству!
Все очень понравилось. Оперативно и профессионально.
Ответный отзыв