vladiscash

Здравствуйте. Нужен логотип с нуля (2 варианта: основной для шапки и растянутый для подвала) для компании, которая занимается разработкой программного обеспечения для торговли на фондовом рынке. В приложении картинки из интернета с возможными вариантами оформления, ...
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- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день, Владимир. Я заказал у Бычкова дизайн лэнда. Он посоветовал в плане верстки обратиться к Вам. В приложении описание структуры лэнда и тексты. Дизайн будет готов через 3-4 дня. Сколько будет стоить верстка этих ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день, Алексей, мне нужен лэнд для компании. - Тематика - бизнес-консалтинг. - Иллюстрации на бизнес-тему, см. поисковый запрос в гугле «business pictures». Цветовая гамма логотипа и ленда аналогичная картинкам по запросу ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день, Владимир, нужен логотип для компании в виде стилизованного парусника + название. Название компании FLEET IMPEX (fleet - это флот). Деятельность - бизнес-консалтинг. Цветовая гамма под классические бизнес-картинки (см.поисковый запрос ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
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