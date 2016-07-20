vladiscash

Добрый день, Владимир. Я заказал у Бычкова дизайн лэнда. Он посоветовал в плане верстки обратиться к Вам. В приложении описание структуры лэнда и тексты. Дизайн будет готов через 3-4 дня. Сколько будет стоить верстка этих ...