vladisl0ava

Всем привет. меня зовут Владислава. Живу в Украине. Я вполне обладаю качествами хорошего исполнителя:

- ответственность за свои действия;

-пунктуальность;

-качество;

Занимаюсь веб-дизайном 6 месяцев, ежедневно уделяя от 3 до 6 часов свободного времени. Это дело стало для меня чем то важным, поэтому никогда не отнесусь халатно по отношению к Вам и собственным поручениям.

Не буду много говорить, ведь о человеке говорят его поступки, поэтому лучше гляньте моё портфолио, так Вы получите некое представление обо мне, как о Исполнителе и вместе с этим мы сэкономим время и Вам и мне

Так же предоставлю информацию о своей компетентности, чтобы Вы не считали меня пустозвоном. Закончила Курсы "Веб-дизайнер Взрывной Старт 2.0" на Way Up, вот Вам ссылка https://wayup.in/, можете посмотреть и убедиться, что сайт и обучение качественное и уникальное. Также планирую продолжать обучение.

"Некоторые люди полагают, что добившись признания и заработав денег, они смогут купить себе счастье. Это не так"

Курт Кобейн

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