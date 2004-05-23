Владислав Чащин vladislav-devvladislav-dev
19 летРоссия/Ставрополь
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Front-end разработчик(Верстальщик)
Разработка веб-приложений и веб-сайтов, а также верстка по макету, с использованием современных технологий:
Обращаясь ко мне, Вы в первую очередь платите за качество и быстроту выполнения.
Если вдруг какие-то недочеты после исполнения работы и оплаты находятся, я их исправляю, никуда не пропадаю - это мой основной вид деятельности. Опыт более 2 лет.
Последние работы:
https://vladislavchashin.github.io/Sever/
https://vladislavchashin.github.io/Kalin-Designer/
https://vladislavchashin.github.io/goldy_store/
https://vladislavchashin.github.io/Porten/
https://vladislavchashin.github.io/Bright-Light/
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Верстка лендинга GTA RP проекта.1 просмотр
- Верстка ювелирного магазина Goldy Store1 просмотр
- Мультибрендовый универмаг одежды KALINA1 просмотр