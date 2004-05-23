Front-end разработчик(Верстальщик)

Разработка веб-приложений и веб-сайтов, а также верстка по макету, с использованием современных технологий:

Обращаясь ко мне, Вы в первую очередь платите за качество и быстроту выполнения.

Если вдруг какие-то недочеты после исполнения работы и оплаты находятся, я их исправляю, никуда не пропадаю - это мой основной вид деятельности. Опыт более 2 лет.



Последние работы:

https://vladislavchashin.github.io/Sever/

https://vladislavchashin.github.io/Kalin-Designer/

https://vladislavchashin.github.io/goldy_store/

https://vladislavchashin.github.io/Porten/

https://vladislavchashin.github.io/Bright-Light/