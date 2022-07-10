vladislav131101

UI/UX для ваших проектов с обеспечением тесной обратной связи и продуктивной работы для выполнения всех поставленных целей

Начинающий UI/UX дизайнер с большим стремлением учиться и плотно работать в команде, готов к самым разным задачам и поиску нестандартных решений для создания вашего проекта, с сохранением духа вашего бренда и обеспечением позитивного опыта для ваших клиентов, которые полюбят ваш продукт и получат мотивацию пользоваться им на постоянной основе.

- Уровень английского Upper Intermediate.

- Готов браться за любые заказы, в особенности связанные со сферой видеоигр.