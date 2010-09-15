vladislav2010

Веб-мастер, копирайтер, руководитель проекта, переводчик, аналитик

Создание, администрирование и продвижение в ПС сайтов.

Подробнее:

• Создание контента сайтов, подготовка текстов-описания, перевод, рерайтинг, подготовка изображений и размещение их на сайте

• Опыт работы в SEO около 3 лет.

• Администрирование сайтов, аналитика, тестирование ПО

• Общение с клиентами, тех-поддержка.

• Хорошее знание английского языка (письменный, разговорный). Есть опыт работы переводчиком.

• Уверенный пользователь ПК