vladislav2010

Владислав Купцов vladislav2010vladislav2010
37 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Веб-мастер, копирайтер, руководитель проекта, переводчик, аналитик
Создание, администрирование и продвижение в ПС сайтов.
Подробнее:
• Создание контента сайтов, подготовка текстов-описания, перевод, рерайтинг, подготовка изображений и размещение их на сайте
• Опыт работы в SEO около 3 лет.
• Администрирование сайтов, аналитика, тестирование ПО
• Общение с клиентами, тех-поддержка.
• Хорошее знание английского языка (письменный, разговорный). Есть опыт работы переводчиком.
• Уверенный пользователь ПК
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