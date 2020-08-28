vladislav6

Я эксперт в разработке на React Native, iOS и Android с 3+ годами опыта.. Я знаком с современными языками программирования, фреймворками и сторонними решениями, которые помогают повысить скорость работы приложения, безопасность и обеспечить лучший пользовательский интерфейс. У меня степень магистра компьютерных наук.
Мой основной опыт включает следующие языки программирования, технологии и инструменты:
• Objective-C, Swift, Cocoa, Cocoa Touch, JavaScript, React-Native;
• Шаблон программирования Rx с использованием RxSwift;
• Шаблон внедрения зависимостей DI;
• Разработка UI / UX, рекомендации по Material UI;
• ООП, UML, MVP;
• Git, SVN, Mercurial;
• Разработка через тестирование (TDD), Model View View Model (MVVM), Model View Controller (MVC), Model View Presenter (MVP), объектно-ориентированное программирование (OOP), шаблоны проектирования, кроссплатформенная разработка, гибкая разработка программного обеспечения ;
• Системы аналитики, такие как Flurry, Google Analytics, Amplitude и др .;
• Restful API, HTTP, JSON, XML;
• Инструменты разработки: Android Studio, Visual Studio Code, Xcode.