vladislav997

Web & Mobile Developer

Моя главная цель - участвовать в интересных проектах и создавать качественный продукт, которым я смогу гордиться.

Я работал в небольших компаниях, стартапах, а также в государственных учреждениях и финансовом секторе.

У меня более 4х лет опыта в веб-разработке (html / css / js / php / mysql) и гибридных мобильных веб-приложениях (ionic, framework7, onsen).

Я создавал и руководил рядом проектов от небольших компаний до крупных систем управления.

Мой опыт включает создание проектов с высокой нагрузкой, распределенных по нескольким серверам.

Работаю быстро и качественно, а также со мной вы сэкономите свое время и деньги.