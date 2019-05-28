Владислав Чирков vladislavSitevladislavSite
22 годаРоссия/Кунгур
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Я создаю сайты
Здравствуйте, я разработчик сайтов. От меня Вы можете получить дизайн сайта или адаптивную верстку сайта. Я делаю адаптивный дизайн для компьютеров, планшетов и телефонов. Верстаю адаптивно и кроссбраузерно. К работе подхожу ответственно и серьёзно.
Мои навыки:
1. Адаптивный дизайн сайтов
2. Прототипирование сайтов
3. Адаптивная, кроссбраузерная и валидная верстка сайтов
4. HTML5, CSS3, JavaScript
5. Bootstrap
6. jQuery, применение плагинов под jQuery
7. Sass/scss, emmet, gulp
8. Установка сайтов на хостинг и покупка домена на год
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Портфолио
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