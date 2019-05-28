Я создаю сайты

Здравствуйте, я разработчик сайтов. От меня Вы можете получить дизайн сайта или адаптивную верстку сайта. Я делаю адаптивный дизайн для компьютеров, планшетов и телефонов. Верстаю адаптивно и кроссбраузерно. К работе подхожу ответственно и серьёзно.

Мои навыки:

1. Адаптивный дизайн сайтов

2. Прототипирование сайтов

3. Адаптивная, кроссбраузерная и валидная верстка сайтов

4. HTML5, CSS3, JavaScript

5. Bootstrap

6. jQuery, применение плагинов под jQuery

7. Sass/scss, emmet, gulp

8. Установка сайтов на хостинг и покупка домена на год