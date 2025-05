Работа с большинством аспектом обработки видео.

Работаю в сфере монтажа видео уже более трёх лет, занимаюсь редактированием, обработкой, улучшением, качественными и лаконичными переходами и созданием эффектов видеоматериалов. Работал над видео для Youtube, Tiktok и других социальных сетей. Так же создавал видео для конференций, школ, университета. За три года имел успешный опыт как и в простой обрезке, склейке, коррекции, так и в съемке, работе со звуком (запись, обработка), работе с цветокоррекцией, созданием 3D эффектов и переходов видео, создание анимации объектов и анимированием мини-мультсериалов, монтаж и создание с нуля видео инструкций, обзоры фильмов, книг, аниме и игр.



I have been working in video editing for over three years, editing, processing, enhancing, quality and concise transitions and creating effects for videos. I have worked on videos for Youtube, Tiktok and other social networks. Also created videos for conferences, schools, university. For three years I had successful experience in simple trimming, gluing, correction, as well as in shooting, working with sound (recording, processing), working with color correction, creating 3D effects and video transitions, creating animation of objects and animating mini animated series, editing and creating from scratch video instructions, reviews of movies, books, anime and games.