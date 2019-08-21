vladislav_YaD

Специалист по контекстной рекламе в РСЯ

Порядок выполнения и оплата:

1) договариваемся о бюджете тестовой рекламной кампании (обычно это средняя цена одного клиента умноженная на 3).

2) когда настроенная тестовая рк проходит успешно (>=3 конверсий) мы договариваемся о создании основной рекламной кампании.

3) после того как откручивается бюджет основной рк, вы оплачиваете фиксированную цену за каждую конверсию либо процент от прибыли с каждой конверсии.

Мероприятия, выполняемые при настройке рекламной кампании в РСЯ:

1) сбор ключевых слов(в том числе через Яндекс.вордстат)

2) добавление к ним транзакционных ключевых слов

3) написание нескольких видов продающих заголовков

4) добавление релевантных заголовков

5) составление продающего текста объявления

6) проработка быстрых ссылок объявления

7) подбор картинок для объявления

8) усиление картинок

9) подсчет бюджета тестовой рк

10) создание рк

11) установка Яндекс.Метрики и выставление целей(если Метрика не установлена)

12) структурирование основной рк в Директ Коммандере

13) регулярная поэтапная оптимизация для предотвращения слива бюджета, либо расширения целевой аудитории.

14) создание ретаргетинговых рекламных кампаний при помощи Яндекс.Метрики

Провожу бесплатный аудит сайта и рк(если она уже есть).

При долгосрочном сотрудничестве предпочитаю работать на результат(процент от прибыли либо фиксированная оплата за каждую конверсию).

Skype, VIber, Telegram: +375293817500

Пишите, всегда рад сотрудничать!